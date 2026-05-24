PU LJUBLJANA

Huda nesreča na Vikrčah, kolesarjevo življenje je ogroženo

Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja.
FOTO: Aitor Diago Getty Images
S. U.
 24. 5. 2026 | 08:05
Včeraj, 23. maja 2026, se je nekaj pred 15. uro na Vikrčah zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in kolesar. Po do zdaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznica pri zavijanju levo v križišču odvzela prednost kolesarju, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je kolesar huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo. Policisti nadaljujejo  zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Ljubljana.

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1902 klica, 591 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 119 nanašalo na  kriminaliteto, 197 na javni red in mir, ter 213 na prometno varnost. Pri prometni varnosti so obravnavali 66 prometnih nesreč z materialno škodo, 8 nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami in nesrečo, v kateri je bil huje poškodovan kolesar. Večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov so zasegli 13 vozil.
 

 

 

