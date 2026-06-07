Huda nesreča ob 3. uri v Mariboru! 24-letnik v betonsko ograjo, z njim je hudo

Mariborski policisti poročajo o hudi prometni nesreči. Nekaj po 3. uri je 24-letni voznik osebnega avtomobila v Mariboru zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal desno izven vozišča, kjer je trčil betonsko ograjo. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je voznik utrpel hude telesne poškodbe.

Več nesreč tudi v Ljubljani

Včeraj, okoli 10.30 se je na cesti od Koželjevca do Velikega Trebeljevega zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena motorist in kolesar. Do prometne nesreče je prišlo, ker je motorist v ovinku zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v kolesarja, ki je pripeljal nasproti. Pri tem sta se oba lažje telesno poškodovala. V petek, okoli 18. ure se je na Trpinčevi ulici v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen kolesar, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se lažje telesno poškodoval. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal 0.60 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka.

V petek, okoli 7. ure se je na Vrhniki zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Do prometne nesreče je prišlo, ker voznik pri zavijanju levo v križišču odvzel prednost voznici, ki je pripeljala nasproti. Pri tem se je udeležena voznica lažje telesno poškodovala. V petek, okoli 15. ure se je na Celovški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik kombija in voznica e-skiroja. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik kombija pri zavijanju desno odvzel prednost voznici e-skiroja. Pri tem se je voznica e-skiroja lažje telesno poškodovala. V vseh primerih policisti vodijo prekrškovni postopek.