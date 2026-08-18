Huda nesreča pri Celju, voznik na kraju umrl

V ponedeljek ob 14.15 se je na območju Šentjurja pri Celju zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 63-letni voznik osebnega avtomobila, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Po podatkih policije je 62-letnik med vožnjo po klancu navzdol iz neznanega razloga zavil s ceste, kjer je trčil v drevo. Kljub hitri pomoči očividcev in reševalcev, je voznik umrl na kraju nesreče.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 181 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 26 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 84 kršitev javnega reda in miru ter 83 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 63-krat posredovali na javnih krajih in 21-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli pet vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 28 tatvin, 16 vlomov, 11 poškodovanj tuje stvari, osem groženj, sedem kaznivih dejanj nasilja v družini, šest povzročitev telesne poškodbe, štiri ponarejanja denarja, dve ponarejanji listin in eno kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami.