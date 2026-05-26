Huda nesreča pri delu: med pobiranjem sena hudo poškodovan

Nekaj po 10. uri smo bili obveščeni, da naj bi se na območju Ledine nekdo prevrnil s kmetijskim traktorjem. Policisti PP Sevnica so ugotovili, da je 56-letni moški s kmetijskim traktorjem z nakladalko pobiral seno. Ko je zapeljal na brežino, je izgubil oblast nad vozilom, se prevrnil in padel z vozila. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za hujše poškodbe. Vse okoliščine policisti še preverjajo, sporočajo s PU Novo mesto o včerajšnji delovni nesreči.

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto posredovali v 68 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 214 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.