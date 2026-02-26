Huda nesreča pri delu: na delavca padel železni armaturni koš

Policisti PP Krško so bili včeraj nekaj po 7. uri obveščeni o nesreči pri delu v enem izmed podjetij. Opravili so ogled zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je eden izmed delavcev ob premikanju dvižnega dvigala trčil v železni armaturni koš, ki je padel na drugega delavca in ga hudo poškodoval.

28-letnega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. O nesreči so bile obveščene preiskovalna sodnica, okrožna državna tožilska in pristojna inšpektorica za delo. Policisti vse okoliščine še preiskujejo in bodo z ugotovitvami po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.