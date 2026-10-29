Huda nesreča pri delu v Savinjski dolini! Viličar mu je zapeljal čez nogo

V podjetju v Šempetru v Savinjski dolini se je zgodila huda delovna nesreča. Voznik viličarja je zapeljal čez nogo zaposlenega, ki je prečkal pot, namenjeno vožnji viličarjev.

Delavec utrpel hude telesne poškodbe

Po ugotovitvah celjskih policistov je voznik viličarja pravilno vozil po označeni poti, namenjeni vožnji viličarjev. V tistem trenutku je pot prečkal eden od zaposlenih. Voznik viličarja je zapeljal čez njegovo nogo in ga hudo poškodoval.

Policija drugih podrobnosti o nesreči in zdravstvenem stanju poškodovanega delavca ni navedla.