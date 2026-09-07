Groza v Srakovljah pri Kranju: osebo zasula vreča s krmili, gasilci jo izkopali in oživljali

V naselju Srakovlje v občini Kranj se je dopoldne zgodila huda nesreča. Osebo je pod seboj zasula vreča s krmili, na pomoč pa so prihiteli gasilci in reševalci.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča, da se je nesreča zgodila ob 9.26. Posredovali so gasilci GARS Kranj, ki so zasuto osebo izkopali in jo predali v oskrbo reševalcem NMP Kranj.

Pomagali pri oživljanju

Gasilci so reševalcem pomagali tudi pri oživljanju, nato pa so poškodovano osebo s pomočjo avtodvigala varno prenesli iz objekta na dvorišče.

Tam so zavarovali kraj pristanka helikopterja helikopterske nujne medicinske pomoči in osebo prenesli do helikopterja.

Več informacij o stanju poškodovane osebe za zdaj ni znanih.