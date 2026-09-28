Huda nesreča pri Laščah, med prehitevanjem čelno trčil v nasproti vozeče vozilo

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v obdobju od 25. do 28. septembra 2026 posredovali v 240 interventnih dogodkih in na številko 113 prejeli 786 klicev. Obravnavali so 48 dogodkov s področja prometne varnosti in 62 kršitev javnega reda in miru.

Obravnavali so sume kaznivih dejanj tatvine, poškodovanja vozila, poskusa vloma, lahke telesne poškodbe in nasilništva. Večkrat so posredovali zaradi kršitev javnega reda in miru, pri nedovoljenih prehodih državne meje pa prijeli 288 tujcev.

Med prehitevanjem zapeljal na nasprotni pas

Policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice so 27. septembra ob 18.41 pri Laščah obravnavali prometno nesrečo III. kategorije. Voznik osebnega avtomobila je med prehitevanjem zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil v nasproti vozeče vozilo.

V nesreči sta dva sopotnika utrpela hude telesne poškodbe, dva udeleženca pa lažje poškodbe. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa, je sporočil Marjan Štubljar, višji samostojni policijski inšpektor Policijske uprave Novo mesto.