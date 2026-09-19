Huda nesreča pri Lenartu: voznik zapeljal na napačno stran, dva človeka hudo poškodovana

Na območju Lenarta se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri so se poškodovale štiri osebe. Voznik osebnega avtomobila je zaradi nepravilne strani in smeri vožnje trčil najprej v voznika trikolesa, nato pa še v drug osebni avtomobil.

Po doslej zbranih podatkih je voznik osebnega avtomobila zapeljal na nepravilno stran vozišča. Tam je najprej trčil v voznika trikolesa, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri, nato pa še v voznika osebnega avtomobila, ki je prav tako vozil pravilno.

Posledice so bile hude

Voznik trikolesa in voznik drugega osebnega avtomobila sta utrpela hude telesne poškodbe. V nesreči sta se lažje poškodovala tudi potnika v osebnem avtomobilu.

Policisti okoliščine nesreče še preverjajo in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.