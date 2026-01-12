Huda nesreča pri plezanju na slapu Sušica, v minulih dneh GRZS izvedla več zahtevnih intervencij

V Logarski dolini se je v nedeljo pri lednem plezanju zgodila huda nesreča. Kot so sporočili s PU Celje, se je pri plezanju po zaledenelem slapu Sušica huje poškodoval 54-letni planinec, ki je pri plezanju uporabljal vso potrebno opremo. Na kraju so mu pomagali predstavniki gorske reševalne službe in gorske policijske enote, nato so ga z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico. Policija dodaja, da je tuja krivda izključena.

Dogodek so na Facebooku opisali tudi pri Gorski reševalni zvezi Slovenije, kjer so poudarili, da je bil vikend zelo pester, med najbolj zahtevnimi posredovanji pa so izpostavili prav nesrečo na Sušici. Po njihovih navedbah je ponesrečenec utrpel poškodbo noge, reševanje s helikopterjem pa ni bilo mogoče zaradi vetra in jeklenice tovorne žičnice, zato so reševalci posredovali »klasično«. Po oskrbi na kraju so ga z vrvno tehniko spustili preko slapu in ga prepeljali do reševalnega vozila.

GRZS je ob tem spomnila, da so razmere pri zimskih dejavnostih lahko nepredvidljive in zelo zahtevne tudi za izkušene. Pred odhodom v steno ali na slap zato velja hladna glava: preverite razmere, izberite smer, ki jo res obvladate, in se ne zanašajte na to, da bo helikopter vedno možnost. Veter, megla ali nevarne ovire v okolici lahko zračno reševanje hitro izključijo — takrat odločajo priprava, pravilne odločitve in pomoč na terenu.

Teden, poln intervencij

Med koncem tedna so se gorski reševalci soočili še z več drugimi zahtevnimi nalogami:

V Kranjski Gori so v soboto, 10. januarja, posredovali pri nesreči v lednem slapu, kjer je plezalka utrpela poškodbe. Zaradi slabih vremenskih razmer je bilo potrebno mednarodno sodelovanje z avstrijskimi reševalci in helikopterjem, da sta bila plezalca rešena in prepeljana v bolnišnico.

Na območju Grintavca in Kokrskega sedla so reševali dva planinca, ki sta obtičala zaradi nevarnih razmer.

Na Krvavcu so posredovali ob poškodbi smučarja, ki so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

V Tržiču so posredovali ob poškodbi pri sankanju na sankališču Stari Ljubelj.

Gorska reševalna služba ob tem opozarja, da so razmere v gorah in na smučiščih še vedno zelo zahtevne, zato je ključno, da planinci in obiskovalci smučišč skrbno ocenijo svoje sposobnosti in opremo ter se držijo varnostnih pravil.