Huda nesreča pri Postojni: voznik trčil v 59-letno peško, utrpela je hude poškodbe

Včeraj ob 19.23 se je na območju Hrašč zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena 31-letni voznik osebnega avtomobila in 59-letna peška. Voznik je vozil iz smeri Razdrtega proti Postojni, ko je trčil v peško, ki je stopila na vozišče z namenom prečkanja regionalne ceste. Peška je v trčenju utrpela hude poškodbe glave in noge. Odpeljali so jo na zdravljenje.

Postojnski policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče in nadaljujejo zbiranje obvestil. Zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po 323. členu Kazenskega zakonika bodo preverili vse okoliščine dogodka. Informacije o nesreči je sporočila Loris Čendak, vodja Sektorja uniformirane policije Policijske uprave Koper.

Policija opozarja na previdnost pešcev in voznikov

Pešci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, saj jih ob trčenju z vozilom lahko doletijo hude poškodbe. Še posebej nevarno je prečkanje cest zunaj označenih prehodov, na odsekih s slabo osvetlitvijo in tam, kjer vozniki pešcev ne pričakujejo. Pešcem policija svetuje, naj cesto prečkajo na označenih prehodih, kjer je to mogoče, ter se pred prečkanjem prepričajo, da lahko to storijo varno. Preden stopijo na vozišče, naj pogledajo levo in desno ter ocenijo oddaljenost in hitrost vozil. Tudi na prehodu za pešce naj ne stopijo nenadoma pred vozilo, ki se ne more pravočasno ustaviti. V mraku, ponoči in ob slabši vidljivosti je pomembno, da pešci poskrbijo za svojo vidnost. Svetla oblačila in odsevna telesa voznikom omogočajo, da jih prej opazijo in se pravočasno odzovejo.

Tudi vozniki morajo biti posebej pozorni na območjih, kjer se lahko na cesti pojavijo pešci. Hitrost naj prilagodijo preglednosti, vremenskim razmeram in gostoti prometa. Ob približevanju naseljem, križiščem in prehodom za pešce naj bodo pripravljeni na zaviranje. Pomembno je tudi, da vozniki ne vozijo pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi in da med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona. Že trenutek nepozornosti lahko povzroči nesrečo z zelo hudimi posledicami.