Huda nesreča pri Radljah: tovornjak zapeljal na nasprotni pas, za dva voznika se ni končalo dobro

S PU Celje sporočajo, da so včeraj obravnavali prometno nesrečo s hudimi poškodbami na glavni cesti I. reda številka 1, izven naselja Vas, občina Radlje ob Dravi. Povzročil jo je voznik tovornega vozila, ki je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v tovorno vozilo, ki je pripeljalo iz nasprotne smeri. V trčenju se sta bila oba voznika huje poškodovana.

»Povzročitelja prometne nesreče bomo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti,« so še sporočili javnosti.

Zadnjih 24 ur

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 245 klicev občanov. 50 klicev je bilo interventnih. 9 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 4 s področja mejnih zadev in tujcev, 25 s področja prometne varnosti in 17 s področja javnega reda in miru.