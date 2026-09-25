Huda nesreča pri sečnji na Kočevskem: velika veja padla na delavca, odpeljal ga je helikopter

Na območju Kočevja se je v četrtek dopoldne zgodila huda delovna nesreča pri sečnji dreves. Delavca je med podiranjem dreves zadela večja veja in ga hudo poškodovala.

Policisti so bili o nesreči obveščeni okoli 10.30

Po doslej zbranih podatkih je delavec izvajal sečnjo, ko se je z enega izmed dreves odlomila večja veja in padla nanj.

Hudo poškodovan, a njegovo življenje ni ogroženo

Poškodovanemu so na kraju pomagali reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Utrpel je hude poškodbe, vendar po prvih podatkih njegovo življenje ni ogroženo.

Policisti so kraj nesreče pregledali in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.