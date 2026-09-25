Huda nesreča pri sečnji na Kočevskem: velika veja padla na delavca, odpeljal ga je helikopter

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Na območju Kočevja se je v četrtek dopoldne zgodila huda delovna nesreča pri sečnji dreves. Delavca je med podiranjem dreves zadela večja veja in ga hudo poškodovala.
Po doslej zbranih podatkih je delavec izvajal sečnjo, ko se je z enega izmed dreves odlomila večja veja in padla nanj.
Poškodovanemu so na kraju pomagali reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Utrpel je hude poškodbe, vendar po prvih podatkih njegovo življenje ni ogroženo.
Policisti so kraj nesreče pregledali in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
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