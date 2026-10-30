Huda nesreča pri Slivnici: 67-letni motorist trčil v začasno ograjo

Na avtocesti A1 v bližini razcepa Slivnica se je včeraj opoldne zgodila huda prometna nesreča. 67-letni motorist je trčil v začasno ograjo na delovišču, padel in se huje poškodoval.

Policisti so bili o nesreči obveščeni ob 12.35. Po opravljenem ogledu kraja in zbranih obvestilih so ugotovili, da je 67-letnik z motornim kolesom vozil iz smeri Maribora proti Ljubljani.

Pred razcepom Slivnica je po navedbah policije zaradi neprilagojene hitrosti trčil v začasno ograjo na tamkajšnjem delovišču na avtocesti A1.

Po trčenju je padel in se pri tem huje telesno poškodoval.