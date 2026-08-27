Huda nesreča pri Trdnjavi Kluže: v žlico delovnega stroja trčil motorist (58) s sopotnico (61)

Policisti PP Bovec so bili v sredo ob 12:01 obveščeni o prometni nesreči pri Trdnjavi Kluže, v kateri so bili udeleženi dva motorista in delovni stroj. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je 61-letnik upravljal delovni stroj na gradbišču na cesti, kjer je s semaforji urejen izmenični promet. Upravljavec delovnega stroja je zapeljal na prometni pas v trenutku, ko sta pravilno po prometnem pasu pripeljala voznika motornih koles iz Avstrije.

Upravljavca delovnega stroja čaka ovadba

Prvi voznik motornega kolesa 58-letnik z 61-letno sopotnico je trčil v žlico delovnega stroja. Pri trčenju sta oba utrpela telesne poškodbe, sopotnica hude. Drugi voznik motornega kolesa, 53-letni državljan Avstrije, ki je trčil v zadnji del prvega motorista, ni bil poškodovan. Zoper upravljavca delovnega stroja sledi kazenska ovadba na okrožno sodišče.