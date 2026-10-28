Huda nesreča v Babnem Polju: občan padel s strehe, ponj je prišel vojaški helikopter

V naselju Babno Polje v občini Loška dolina se je zgodila nesreča, v kateri se je poškodoval občan, ki je padel s strehe. Na pomoč so mu prihiteli reševalci, posredoval pa je tudi helikopter Slovenske vojske, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.

Nesreča se je zgodila ob 11.46

Reševalci nujne medicinske pomoči Cerknica so poškodovanca oskrbeli na kraju dogodka, na pomoč pa so priskočili tudi gasilci PGD Babno Polje.

Ti so zavarovali kraj pristanka vojaškega helikopterja in pomagali pri prenosu ponesrečenca do njega. Kako hude so poškodbe občana in v kakšnih okoliščinah je padel s strehe, za zdaj ni znano.