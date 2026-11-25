Nekaj po polnoči se je v Bušeči vasi zgodila huda prometna nesreča. Po prvih ugotovitvah policistov Postaje prometne policije Novo mesto je voznik osebnega avtomobila renault laguna zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v prometni znak, nato pa se je avtomobil večkrat prevrnil.

Med prevračanjem je iz vozila padel 32-letni moški, ki je utrpel hude poškodbe. Reševalci so ga na kraju nesreče oskrbeli in oživljali, nato pa odpeljali v bolnišnico. Zdravniško pomoč je potreboval tudi 30-letni moški, ki se je v nesreči lažje poškodoval.

Policisti še preiskujejo vse okoliščine nesreče in ugotavljajo, kdo je v času nesreče sedel za volanom avtomobila. Po končani preiskavi bodo ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.