Huda nesreča v Celju: voznik pod vplivom alkohola, v avtu tudi otrok

S PU Celje sporočajo, da so včeraj, 17. aprila 2026, smo obravnavali prometno nesrečo s hudimi poškodbami, eno z lažjimi poškodbami in 10 prometnih nesreč z materialno škodo.

Okoli 15.30 je namreč v Zagradu v Celju prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bili poškodovani dve osebi. Voznik osebnega vozila je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom in zapeljal z vozišča. Vozilo se je prevrnilo. Voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola, se je v prometni nesreči hudo poškodoval, sopotnik (otrok, op.p.) pa lažje, sporočajo s PU Celje.