Huda nesreča v Domžalah: delavca skupaj z bagrsko žlico padla v Kamniško Bistrico

Uprava za zaščito in reševanje poroča o delovni nesreči. Tako sta ob 7.39 na Šaranovičevi cesti v Domžalah na gradbišču novega mostu čez Kamniško Bistrico, med podiranjem odra, delavca skupaj z bagrsko žlico padla v reko.

Delavca so oživljali

Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, eno osebo prenesli iz vode, izvajali temeljne postopke oživljanja ter nudili pomoč reševalcem NMP Domžale pri oskrbi in prenosu v reševalno vozilo. Reševalci so eno poškodovano osebo prepeljali v UKC Ljubljana, druga pa je sama poiskala zdravniško pomoč.