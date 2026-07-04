Huda nesreča v Domžalah: delavca skupaj z bagrsko žlico padla v Kamniško Bistrico

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Uprava za zaščito in reševanje poroča o delovni nesreči. Tako sta ob 7.39 na Šaranovičevi cesti v Domžalah na gradbišču novega mostu čez Kamniško Bistrico, med podiranjem odra, delavca skupaj z bagrsko žlico padla v reko.
Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, eno osebo prenesli iz vode, izvajali temeljne postopke oživljanja ter nudili pomoč reševalcem NMP Domžale pri oskrbi in prenosu v reševalno vozilo. Reševalci so eno poškodovano osebo prepeljali v UKC Ljubljana, druga pa je sama poiskala zdravniško pomoč.
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