Huda nesreča v gozdu, na pomoč so odhiteli reševalci in policisti

Policisti novomeške policijske uprave so bili v torek okoli 14.30 obveščeni o hudi nesreči pri delu, do katere je prišlo v tamkajšnjem gozdu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov se je nesreča zgodila, ko je 53-letni moški podiral drevo, ki se je na višini okoli 18 metrov prelomilo in padlo nanj. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je pri delu uporabljal predpisana zaščitna sredstva, o nesreči pa so obvestili pristojnega inšpektorja za delo, preiskovalno sodnico in okrožnega državnega tožilca. Vse okoliščine nesreče policisti še preverjajo, so še sporočili s PU Novo mesto.