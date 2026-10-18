Huda nesreča v Hrastniku: voznik trčil v kolesarko, njeno življenje je ogroženo

V Hrastniku se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je voznik avtomobila med zavijanjem levo trčil v kolesarko. Policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja. Po doslej zbranih podatkih je voznik v križišču zavijal levo, pri tem pa izsilil prednost kolesarki in trčil vanjo. Kolesarka je v trčenju utrpela hude telesne poškodbe, njeno življenje pa je ogroženo.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Pijana motoristka padla na Vrhniki, poškodovala se je tudi sopotnica

To pa ni bila edina prometna nesreča, s katero so imeli policisti opravka.

V soboto nekaj pred 19. uro se je na Tržaški cesti na Vrhniki zgodila nesreča, v kateri je bila udeležena motoristka s sopotnico. Po prvih ugotovitvah je motoristka vozila pod vplivom alkohola in preblizu desnega roba vozišča, zaradi česar je prišlo do nesreče. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,47 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je približno en promil alkohola v krvi. Motoristka in njena sopotnica sta se lažje poškodovali. Policisti so voznici odvzeli vozniško dovoljenje in proti njej vodijo prekrškovni postopek.

Še en trk s kolesarjem

V soboto nekaj pred 11. uro se je prometna nesreča zgodila tudi v Logu pri Brezovici. V križišču sta trčila voznik osebnega avtomobila in kolesar. Po doslej znanih podatkih je nesrečo povzročil voznik avtomobila, ki je kolesarju izsilil prednost. Kolesar se je v trčenju lažje poškodoval, policisti pa vodijo prekrškovni postopek.