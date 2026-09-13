Huda nesreča v krožišču: voznik ni spustil mimo vozil, z mopedistom je hudo

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S PU Celje sporočajo, da so včeraj, 12. septembra 2026, obravnavali eno prometno nesrečo s hudimi poškodbami, tri z lažjimi poškodbami in štiri prometne nesreče z materialno škodo.
Prometno nesrečo s hudimi poškodbami so v jutranjih urah obravnavali v Slovenskih Konjicah. Zgodila se je v krožišču. Povzročil jo je voznik osebnega vozila, ki ni spustil mimo vseh vozil, ki so že vozila v krožišču in je trčil v voznika mopeda, ki je nameraval krožišče zapustiti v naslednjem izvozu. Mopedist se je v trčenju hudo poškodoval.
Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 205 klicev občanov. 54 klicev je bilo interventnih, 3 nujni. 7 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, eden s področja mejnih zadev in tujcev 26 s področja prometne varnosti in 25 s področja javnega reda in miru.
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