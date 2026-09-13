Huda nesreča v krožišču: voznik ni spustil mimo vozil, z mopedistom je hudo

S PU Celje sporočajo, da so včeraj, 12. septembra 2026, obravnavali eno prometno nesrečo s hudimi poškodbami, tri z lažjimi poškodbami in štiri prometne nesreče z materialno škodo.

Prometno nesrečo s hudimi poškodbami so v jutranjih urah obravnavali v Slovenskih Konjicah. Zgodila se je v krožišču. Povzročil jo je voznik osebnega vozila, ki ni spustil mimo vseh vozil, ki so že vozila v krožišču in je trčil v voznika mopeda, ki je nameraval krožišče zapustiti v naslednjem izvozu. Mopedist se je v trčenju hudo poškodoval.