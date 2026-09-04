Huda nesreča v Novem mestu: 58-letni delavec hotel izprazniti zabojnik, a je vanj trčil 45-letnik

Novomeški policisti poročajo o hudi prometni nesreči na Ulici Marjana Kozine v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah se je nesreča zgodila, ko je 58-letni delavec stopil s stopnice tovornjaka za prevoz smeti in se namenil izprazniti zabojnik. Ko je stopil na vozišče, je vanj trčil 45-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Hudo poškodovanega 58-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

39-letna voznica odvzela prednost 42-letnemu kolesarju

Nekaj po 7. uri se je zgodila prometna nesreča tudi na cesti v Lešnici. Po ugotovitvah policistov je 39-letna voznica osebnega avtomobila ob zavijanju levo odvzela prednost 42-letnemu kolesarju, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Kolesar je po trčenju padel in se poškodoval. Reševalci so ga na kraju oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.