Huda noč na Štajerskem: čelno trčenje, trije oškodovani, eno osebo rešili iz zverižene pločevine

Noč na območju občine Videm je zaznamovala huda prometna nesreča. Ob 1.29 sta v naselju Zgornja Pristava čelno trčili osebni vozili. Posledice so bile resne: tri osebe so se poškodovale, eno pa so morali gasilci s tehničnim posegom rešiti iz vozila. Na kraj so prihiteli gasilci PGD Ptuj, ki so območje zavarovali in osvetlili. Zaradi poškodovanih vozil so nevtralizirali tudi iztekle motorne tekočine ter odklopili akumulatorja, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.

Najzahtevnejši del posredovanja je sledil pri eni od oseb, ki je ostala ukleščena v vozilu. Gasilci so jo s tehničnim posegom rešili in predali reševalcem. Reševalci NMP Ptuj so dva poškodovanca odpeljali v Splošno bolnišnico Ptuj, eno poškodovano osebo pa so prepeljali v UKC Maribor.

Dopoldne še nenavadna nesreča v Novem mestu

Le nekaj ur pozneje, ob 8.26, so morali posredovati tudi gasilci v Novem mestu. V garažni hiši na Novem trgu se je prevrnil pometalni stroj.

Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in stroj s tehničnim posegom dvignili. Poskrbeti so morali tudi za razlito akumulatorsko tekočino, ki so jo nevtralizirali in počistili. Ker je prišlo do izpusta v zaprtem prostoru, so objekt tudi prezračili. Poškodovanih oseb v tem dogodku na srečo ni bilo.