Huda prometna nesreča: 20-letnica treščila v drevo, več mladih je poškodovanih

Nekaj pred 12. uro se je na ravnem odseku ceste med Ajdovščino in Vipavo zgodila huda prometna nesreča, v kateri se je več oseb poškodovalo, dve med njimi huje. Voznica, ki je v osebnem avtomobilu prevažala še štiri sopotnice, je zapeljala s ceste in trčila najprej v jašek, nato pa še čelno v drevo, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

20-letna voznica osebnega avtomobila vozila je peljala po regionalni cesti iz smeri Vipave proti Ajdovščini. Na ravnem delu ceste v bližini naselja Budanje je zapeljala preblizu desnemu robu vozišča, nato na travnato brežino in v jašek, zatem pa je vozilo čelno trčilo v drevo, so zapisali na policiji. V vozilu so bile poleg voznice še štiri sopotnice. Eno od njih, 19-letno sopotnico, ki je sedela na zadnjem levem sedežu, so s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana. Ostale udeleženke prometne nesreče, vse so mlajše osebe, so reševalci z reševalnimi vozili prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Po prvih ugotovitvah sta se v nesreči najmanj dve osebi huje poškodovali. Policisti še vedno opravljajo ogled kraja prometne nesreče in ugotavljajo vse okoliščine dogodka.

Prometno nesrečo obravnavajo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, zato so o nesreči že obvestili tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Več podrobnosti bodo posredovali po zaključku preiskave prometne nesreče.