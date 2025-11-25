Huda prometna nesreča na avtocesti: ena oseba umrla, vpletena tri vozila

Na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami v smeri Kopra se je okoli 16.30 zgodila huda prometna nesreča. Po informacijah policije je ena oseba umrla, še ena pa je huje poškodovana, poroča portal 24ur. Po do zdaj znanih podatkih so bila v nesreči vpletena tri vozila, in sicer dve tovorni in eno osebno.

Na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru sta zaprta vozni in počasni pas. Nastal je zastoj, po poročanju prometnoinformacijskega centra je zamuda pet minut. Zaradi skeniranja kraja dogodka bodo začasno zaprli ta odsek avtoceste.

Megla v pasovih zmanjšuje vidljivost na Primorskem med Senožečami in Razdrtim.