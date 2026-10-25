Huda prometna nesreča na cesti z Bleda proti Bohinju: 42-letnik umrl na kraju, cesta zaprta

Na cesti z Bleda proti Bohinju se je v soboto popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl sopotnik v kombiju bolgarske narodnosti. Do nesreče je prišlo v nepreglednem ovinku, ko je voznik zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno smerno vozišče, trčil v brežino in se prevrnil na bok, so danes sporočili s policije.

Policisti so bili o nesreči obveščeni nekaj pred 16. uro. Po doslej znanih podatkih je 38-letni voznik, državljan Bolgarije s prebivališčem v Sloveniji, vozil kombi iz smeri Bleda proti Bohinju. Izven naselja Nomenj je v levem nepreglednem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno smerno vozišče in s kombijem trčil v travnato brežino obcestnega jarka ter se pri tem prevrnil na bok. Sopotnik v kombiju, 42-letni državljan Bolgarije s prebivališčem v Sloveniji, je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Voznik je utrpel lažje telesne poškodbe, so sporočili s kranjske policijske postaje.

V času ogleda je bila cesta zaprta, obvoz pa je bil urejen

Na kraj prometne nesreče sta prišli dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka, pomoč so nudili tudi gasilci. V času ogleda je bila cesta zaprta, obvoz pa je bil urejen. Policisti zoper voznika kombija vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zopet varnost javnega prometa.