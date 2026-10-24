Huda prometna nesreča na Hrvaškem, umrl slovenski državljan, več ljudi odpeljali

Spletni portal GPMaljevac poroča o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila danes okrog 9.30 na hrvaški avtocesti A1 v bližini izvoza Rovanjska v smeri proti Dubrovniku. Kot so zapisali, je avtomobil zapeljal z avtoceste in končal v grapi, pri tem pa je po njihovih informacijah umrl državljan Slovenije, pet oseb pa so odpeljali v zadrsko bolnišnico.

O tem, zakaj je avtomobil zapeljal z avtoceste in kako hude poškodbe ima ostalih pet ljudi, omenjeni portal popoldan ni poročal. Prav tako še ni bilo znano, koliko so stare osebe in katerega državljanstva je peterica. So pa še dodali, da je zadrska policija potrdila, da se je na mestu nesreče izvajal ogled. Z njimi bi lahko bolje razjasnili, zakaj je prišlo do te tragedije. Hrvaški avtomobilski klub (HAK) je danes poročal, da je po nesreči promet na odseku med priključkoma Sveti Rok in Rovanjska potekal po enem pasu.

Letos že umrl slovenski državljan na Hrvaškem

Žal to ni bila edina prometna nesreča s smrtnim izidom kakšnega slovenskega državljana na Hrvaškem letos. Kot smo poročali poleti, je v prometni nesreči na hrvaškem otoku Murter umrl 67-letni slovenski državljan, potem ko je vanj med vožnjo na kolesu trčil osebni avtomobil.