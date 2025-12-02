Huda prometna nesreča pri bencinski, voznik spregledal pešca in trčil vanj

V ponedeljek ob 15.54 se je v središču Tolmina, zgodila huda prometna nesreča, v kateri jo je močno skupil pešec. Po prvih ugotovitvah policije je 67-letni voznik avtomobila zavijal levo na tamkajšnji bencinski servis in pri tem spregledal 75-letnega pešca. Omenjeni pešec je namreč hodil po pločniku iz smeri semaforiziranega križišča v smeri bencinskega servisa ter na prehodu za pešce pravilno prečkal vozišče.

»Voznik avtomobila je pešca zadel s prednjim levim delom vozila, zaradi česar je starejši pešec padel po tleh in pri tem utrpel hude telesne poškodbe. Na kraju nesreče so posredovali reševalci NMP ZD Tolmin, ki so hudo poškodovanemu pešcu na kraju nudili prvo pomoč, nato pa z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici,« so sporočili s PU Nova Gorica.