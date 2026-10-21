Huda prometna nesreča pri Zbiljah, voznica se bori za življenje

Na cesti med Zbiljami in Mavčičami se je v torek zvečer zgodila huda prometna nesreča, v kateri so se poškodovale tri osebe. Najhuje jo je skupila voznica osebnega avtomobila, ki so jo reševalci odpeljali v ljubljanski klinični center. Njeno življenje je ogroženo. Nesreča se je zgodila okoli 19.30 na cesti med Zbiljami in Mavčičami. Po doslej znanih podatkih policije je voznica osebnega avtomobila, ki je vozila v smeri Zbilj, zapeljala na nasprotno stran ceste in trčila v vozilo, ki je pripeljalo iz nasprotne smeri.

Trčenje je imelo hude posledice. Voznica je utrpela hude telesne poškodbe, reševalci pa so jo z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Po navedbah policije je njeno življenje ogroženo.

V nesreči sta se poškodovala tudi voznik drugega avtomobila in njegov sopotnik, vendar sta jo oba odnesla z lažjimi telesnimi poškodbami. Policisti okoliščine hude prometne nesreče še preiskujejo in nadaljujejo zbiranje obvestil. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.