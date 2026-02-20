Huda prometna nesreča v Mariboru, potnica padla iz vozila in se huje poškodovala

Operativno-komunikacijski center Policijska uprava Maribor je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 221 klicev občanov. Med njimi je bilo 102 interventnih dogodkov, pri katerih je bilo potrebno takojšnje posredovanje policistov. V tem času so policisti obravnavali 14 kaznivih dejanj, 22 prometnih nesreč I. kategorije, eno prometno nesrečo II. kategorije in eno prometno nesrečo III. kategorije. Vozniku so zasegli eno vozilo. Prejeli so tudi šest prijav kršitev javnega reda in miru, pri čemer nobena ni bila storjena v zasebnem prostoru.

Prometna varnost

V torek, 17. februarja, je na območju Maribor prišlo do prometne nesreče III. kategorije. Po doslej zbranih informacijah je potnica padla pri izstopu iz vozila in se huje poškodovala. Policisti o okoliščinah nesreče še zbirajo obvestila. Na območju Slovenska Bistrica so policisti obravnavali voznika neregistriranega osebnega avtomobila, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so mu zasegli, zoper njega bodo podali obdolžilni predlog in izdali plačilni nalog.

Nasveti policije

Policija voznike poziva, naj spoštujejo cestnoprometne predpise in vozijo odgovorno. Pred vsako vožnjo naj preverijo tehnično brezhibnost in registracijo vozila ter veljavnost vozniškega dovoljenja. Posebno previdnost naj namenijo ustavljanju in izstopanju iz vozila, saj lahko že trenutek nepazljivosti povzroči hude poškodbe.

Vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja Kranjski policisti so imeli včeraj okoli 22.40 na območju Kranja v postopku 21-letnega voznika, ki je avtomobil vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli. Policisti ga bodo z obdolžilnim predlogom predlagali v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču.

Občane policija poziva, naj v primeru zaznanih kršitev ali nevarnega ravnanja nemudoma obvestijo pristojne službe na številko 113 ter s tem prispevajo k večji varnosti v lokalnem okolju.