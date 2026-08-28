Huda prometna nesreča v središču Ljubljane, moški v smrtni nevarnosti (FOTO)

Na začetku Dunajske ceste v Ljubljani, v bližini Delove stolpnice, se je danes okoli 13. ure zgodila hujša prometna nesreča. Po informacijah Policijske uprave Ljubljana (PU Ljubljana) sta bila v njej udeležena voznica osebnega vozila in kolesar.

Po trenutnih informacijah je nesrečo povzročila voznica. »Po do sedaj zbranih obvestilih je do nesreče prišlo, ker voznica ni upoštevala znaka redeče luči in je trčila v kolesarja, ki je po kolesarski stezi prečkal cesto z njene desne strani,« so sporočili s PU Ljubljana.

Posledice prometne nesreče. FOTO: Leon Vidic/Delo

Njegovo življenje ogroženo

Žal je prišlo ob trku do hujših telesnih poškodb kolesarja, ki je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana. Po besedah omenjene policijske uprave je njegovo življenje ogroženo. Dodali so še, da policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja in da bo o vseh ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo.