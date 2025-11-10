Huda prometna nesreča v Velikih Brusnicah: 24-letnik pijan trčil v drevo in obstal med hišo in zidom

V noči na 9. november 2025 se je zgodila huda prometna nesreča v Velikih Brusnicah.

»Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 24-letni voznik osebnega avtomobila Honda civic (dvosed), ki je vozil iz smeri Gabrja proti Ratežu. V Velikih Brusnicah je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Vozilo je odbilo še v kamniti objekt in skalo, kasneje pa je obstalo med hišo in utrjenim kamnitim zidom. Povzročitelj, ki se je v nesreči hudo poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,57 miligramov alkohola (1,19 g/kg). Reševalci so oskrbeli tudi lažje poškodovanega 24-letnega potnika in 22-letno potnico. Oba sta sedela na prednjem sedežu, potnica pa ni uporabljala varnostnega pasu,« podrobnosti nesreče razkrivajo na PU Novo mesto.

Policisti bodo zoper povzročitelja nesreče na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.