Huda prometna nesreča: vozilo zapeljalo z vozišča, voznik končal v UKC Maribor

Danes ob 7.15 se je v Zgornji Ložnici v občini Slovenska Bistrica pripetila hujša prometna nesreča. Med vožnjo je namreč osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo. »Gasilci PGD Slovenska Bistrica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, posipali iztekle tekočine ter pomagali reševalcem NMP Maribor pri prenosu poškodovane osebe, ki je bila prepeljana v UKC Maribor,« so sporočili iz Regijskega centra za obveščanje.