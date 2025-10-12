Huda prometna pri Ljubljani, voznika mopeda in njegovega sopotnika odpeljali

V petek okoli 22.30 se je na Brezovici pri Ljubljani zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in voznik mopeda. Po prvih ugotovitvah policistov je do nesreče prišlo, ker voznik mopeda zaradi neprilagojene hitrosti ni uspel pravočasno ustaviti in je trčil v zadnji del avtomobila, ki je pred njim zavijal levo. Voznica je zaradi prometa iz nasprotne smeri stala na vozišču.

V trčenju sta se voznik mopeda in njegov sopotnik huje telesno poškodovala. Reševalci so ju prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, njuno življenje pa po zadnjih podatkih ni ogroženo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Ljubljana.