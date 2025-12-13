Huda železniška nesreča v Kamniku: vlak je zbil mlajšo žensko

Po poročanju portala kamnik.info se je na železniškem prehodu na Ekslerjevi ulici v Kamniku zgodila nesreča. Trčila sta vlak in mlajša ženska, katere življenje je ogroženo. Da je njeno življenje ogroženo, so potrdili tudi na Policijski upravi Ljubljana. Žensko so z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Po informacijah omenjenega portala so bile kamniške urgentne službe o nesreči obveščene danes okrog 14.20, zaradi nje pa so morali tudi začasno prekiniti železniški prevoz.

Kot še piše kamnik.info, so v dogodku posredovali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik. Ti so pomagali dvanajstim potnikom pri sestopu z vlaka, poleg tega pa so tudi zavarovali prizorišče nesreče in nudili pomoč reševalnemu osebju pri njihovi oskrbi in prenosu ženske do reševalnega vozila.

Pred meseci smrtna nesreča

Kot smo že poročali, se je pred nekaj meseci pri nas zgodila še ena huda železniška nesreča, v kateri je življenje izgubil otrok. Tragedija se je zgodila na tirih v neposredni bližini naselja in osnovne šole. Po trku z vlakom je otrok umrl na kraju nesreče.