Krvavi delovni nesreči v nekaj urah: eden se je z brusilko urezal v dimlje, drugega ujela proizvodna linija

V le nekaj urah sta se na območju Cerknice in Vrhnike zgodili dve resni delovni nesreči. V obeh primerih je moral posredovati helikopter Slovenske vojske, poškodovanca pa so prepeljali v UKC Ljubljana, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.

Prva nesreča se je zgodila ob 7.54 v naselju Zaplana v občini Vrhnika. Med delom s kotno brusilko se je delavec urezal v dimlje. Gasilci PGD Zaplana so mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP ZD Vrhnika.

Gasilci so nato zavarovali še kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske ter pomagali pri prenosu poškodovanega. Ta je bil s helikopterjem prepeljan v UKC Ljubljana.

Ostal ujet v proizvodni liniji

Le slabi dve uri pozneje, ob 9.46, se je nesreča zgodila še v podjetju Eurobox v Podskrajniku v občini Cerknica. Tam se je poškodoval delavec, ki je ostal ujet v proizvodni liniji. Gasilci PGD Cerknica so zavarovali kraj dogodka, ujeto osebo rešili iz proizvodne linije ter pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu do helikopterja. Tudi tega poškodovanca je helikopter Slovenske vojske prepeljal v UKC Ljubljana.

Več podrobnosti o teži poškodb in okoliščinah obeh nesreč za zdaj ni znanih.