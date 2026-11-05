Hudi delovni nesreči v razmiku dobrih dveh ur: delavec padel z odra, drugega povozil viličar

Na območju Mengša in Domžal sta se v razmiku dobrih dveh ur zgodili dve delovni nesreči, navaja Uprava za zaščito in reševanje. V Mengšu se je ob 9.29 na Gorenjski cesti zgodila delovna nesreča, v kateri je delavec padel z gradbenega odra. Na kraj so prihiteli reševalci nujne medicinske pomoči, ki so poškodovanca oskrbeli in ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Kako visoko je bil delavec ob padcu in kako hude poškodbe je utrpel, iz razpoložljivih podatkov ni razvidno.

V Domžalah delavca povozil viličar

Le dobri dve uri pozneje, ob 11.52, se je nova delovna nesreča zgodila v naselju Vir v občini Domžale. V enem od tamkajšnjih podjetij je delavca povozil viličar in mu poškodoval nogo. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli in ga prepeljali v nadaljnjo zdravstveno oskrbo. Za zdaj ni znano, kako resne so njegove poškodbe in v kakšnih okoliščinah se je nesreča zgodila.