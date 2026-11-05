Hudi delovni nesreči v razmiku dobrih dveh ur: delavec padel z odra, drugega povozil viličar

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Na območju Mengša in Domžal sta se v razmiku dobrih dveh ur zgodili dve delovni nesreči, navaja Uprava za zaščito in reševanje. V Mengšu se je ob 9.29 na Gorenjski cesti zgodila delovna nesreča, v kateri je delavec padel z gradbenega odra. Na kraj so prihiteli reševalci nujne medicinske pomoči, ki so poškodovanca oskrbeli in ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Kako visoko je bil delavec ob padcu in kako hude poškodbe je utrpel, iz razpoložljivih podatkov ni razvidno.
Le dobri dve uri pozneje, ob 11.52, se je nova delovna nesreča zgodila v naselju Vir v občini Domžale. V enem od tamkajšnjih podjetij je delavca povozil viličar in mu poškodoval nogo. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli in ga prepeljali v nadaljnjo zdravstveno oskrbo. Za zdaj ni znano, kako resne so njegove poškodbe in v kakšnih okoliščinah se je nesreča zgodila.
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