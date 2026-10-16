Hudi nesreči motoristov: v enega trčil traktorist, drugega zbil voznik avtomobila

Na slovenskih cestah sta se zgodili dve hudi prometni nesreči, v katerih sta jo skupila motorista. V prvem primeru je 49-letni traktorist med zavijanjem levo trčil v motorista, v drugem pa je v Ljubljani voznik osebnega avtomobila izsilil prednost.

Oba motorista sta utrpela hude telesne poškodbe

Na območju Policijske uprave Novo mesto se je nekaj po 13. uri zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena motorist in voznik traktorja. Na kraj so odhiteli policisti Postaje prometne policije Novo mesto, ki so opravili ogled kraja nesreče. Po prvih ugotovitvah je nesrečo povzročil 49-letni voznik traktorja, ki je med zavijanjem levo zaradi nepravilnega premika trčil v motorista. Trčenje je bilo tako silovito, da je motorist utrpel hude telesne poškodbe. Reševalci so ga na kraju oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo.

Hudo počilo tudi v Ljubljani

Še ena huda prometna nesreča se je včeraj okoli 14. ure zgodila v Ljubljani, in sicer v križišču Železne in Linhartove ceste. V nesreči sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in motorist. Po doslej zbranih podatkih je nesrečo povzročil voznik avtomobila, ki ni upošteval pravila srečanja. Motorist je pri trčenju utrpel hude telesne poškodbe. Kljub resnosti poškodb njegovo življenje po navedbah policije ni ogroženo.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.