Hudi nesreči na Dolenjskem: motorist po prehitevanju v ograjo, voznica trčila v objekt

Na dolenjskih cestah se je zgodilo več prometnih nesreč, dve sta se končali s hudimi poškodbami.

Na avtocesti med Novim mestom in Mirno Pečjo se je huje poškodoval motorist. Po prehitevanju je izgubil oblast nad motornim kolesom, trčil v varnostno ograjo in padel po vozišču. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je utrpel hude telesne poškodbe.

Huda nesreča se je zgodila tudi na območju Novega mesta. Voznica motornega vozila je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala z vozišča, trčila v električno omarico in nato še v objekt. Tudi ona se je v nesreči huje telesno poškodovala.

Prometna nesreča se je zgodila še na območju Policijske postaje Trebnje. Voznik osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v nasproti vozeče vozilo. Eden od udeležencev je utrpel lažje telesne poškodbe.