Hudi traktorski nesreči! Padel s traktorja, ta ga je povozil

V torek nekaj čez 15. uro je v tragični nesreči na Zgornjih Slemenah, na območju Policijske postaje Šentjur, umrl 73-letni voznik traktorja, so sporočili s celjske policijske uprave. Peljal se je po travniku navzgor proti gozdu, pri čemer se je traktor prevrnil, voznik je padel s traktorja, ta pa je trčil vanj. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Vozniku je noga spolzela s pedala sklopke, traktor se je premaknil vzvratno in pri tem povozil žensko.

Nesrečo s traktorjem so obravnavali tudi krški policisti. Kot poročajo z novomeške policijske uprave, je okoli pol šestih popoldne v kraju Vihre na dvorišču kmetije mož vzvratno vozil traktor, žena pa je čakala, da pripne nanj avtomobilsko prikolico. Ob ustavitvi traktorja je vozniku noga spolzela s pedala sklopke, tako da se je traktor premaknil vzvratno in pri tem z desnim kolesom povozil ženo. Najprej so jo oskrbeli reševalci, nakar je bila s helikopterjem odpeljana na zdravljenje v ljubljanski klinični center. »Oseba je bila pri zavesti, utrpela je hude telesne poškodbe. Policisti so opravili ogled in zbrali vsa obvestila. Sledi ustrezen ukrep,« so sporočili z novomeške policijske uprave.