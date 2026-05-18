Hudo nesreča v Kopru: 19-letnik z e-skirojem iz podhoda zapeljal na kolesarsko stezo

S PU Koper sporočajo, da je včeraj, 17 maja 2026, ob 14.19 prišlo do prometne nesreče v Kopru. Policisti so ugotovili, da je 50-letna državljanka Romunije (prebiva v Trstu) peljala s kolesom po kolesarki stezi, ko je z e-skirojem iz podhoda pripeljal 19-letni državljan Makedonije (prebiva v Kopru). Ko je zapeljal na kolesarko stezo, sta trčila. Kolesarka se je po prvih podatkih huje poškodovala, policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja.

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 133 klicev. Med 59 interventnimi dogodki smo policisti med drugim obravnavali 14 prometnih nesreč, 6 kršitev javnega reda in miru ter 4 kazniva dejanja. V 11 prometnih nesrečah je nastala premoženjska škoda, v 2 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 1 nesreči huje telesno poškodovani.