Hudo poškodovanega moškega našli na Ptuju neodzivnega, to je sporočila policija

Policisti Policijske uprave Maribor so v zadnjih 24 urah obravnavali 140 interventnih dogodkov, med njimi 33 prometnih nesreč in 14 kaznivih dejanj. V 27 prometnih nesrečah je nastala premoženjska škoda, v šestih nesrečah so bili udeleženci lažje telesno poškodovani. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so enemu vozniku zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali enega voznika.

Zaradi kršitve javnega reda in miru so policisti opravili osem intervencij na javnem kraju, štiri pa v zasebnih prostorih. Enega kršitelja, ki je kljub opozorilu nadaljeval s prekrškom, so pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so eni osebi izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji so zabeležili šest tatvin, tri povzročitve telesne poškodbe, dve ponarejanji denarja, en vlom, eno kaznivo dejanje nasilja v družini in eno grožnjo.

Na Ptuju našli hudo poškodovanega moškega

Preko noči so bili policisti Policijske uprave Maribor s strani reševalcev obveščeni, da je na območju mesta Ptuj obležal hudo telesno poškodovan moški, ki je bil neodziven. Policisti Policijske postaje Ptuj so z zbiranjem obvestil potrdili elemente kaznivega dejanja hude telesne poškodbe. Preiskovanje kaznivega dejanja je v aktivni fazi preiskovanja, je sporočila Ksenija Subotič, vodja izmene Policijske uprave Maribor.