Hudo trčenje na križišču Celovške in Bravničarjeve: gasilci iz vozila reševali ukleščeno osebo, dve v bolnišnico

Zgodaj zjutraj je na enem od prometnih križišč v Ljubljani počilo. Trčili sta osebni vozili, ena oseba pa je po nesreči ostala ukleščena v avtomobilu. Posredovati so morali gasilci, dve poškodovani osebi so odpeljali v bolnišnico.

Na slovenskih cestah sta se zvečer zgodili še dve prometni nesreči. Ob 21.24 je v Otiškem Vrhu v občini Dravograd osebno vozilo zapeljalo s ceste, se prevrnilo in nato obstalo na kolesih. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo s pomočjo delovnega stroja potegnili nazaj na cesto ter sanirali poškodovano električno ograjo za govedo. Poškodovanih ni bilo. Le nekaj minut prej, ob 21.06, je na cesti Bloška Polica–Sodražica med Podklancem in Žimaricami osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Gasilci PGD Ribnica so morali s tehničnim posegom iz vozila rešiti ukleščenega voznika, nato so ga predali reševalcem NMP. Odklopili so tudi akumulator, posuli iztekle tekočine in pomagali policiji.

Nesreča se je zgodila ob 6.32 na križišču Celovške ceste in Bravničarjeve ulice v Ljubljani, kjer sta trčili osebni vozili.

Na kraj so prihiteli gasilci Gasilske brigade Ljubljana. Zavarovali so območje nesreče, na vozilih odklopili akumulatorje in posuli razlite motorne tekočine.

Eno osebo morali izrezati iz vozila

Posredovanje je bilo zahtevnejše, saj je ena od poškodovanih oseb ostala ukleščena v vozilu. Gasilci so jo s tehničnim posegom rešili iz avtomobila in predali reševalcem. Reševalci nujne medicinske pomoči so dve poškodovani osebi odpeljali na zdravljenje v bolnišnico.

O prometni nesreči je bila obveščena tudi policija. Podrobnejše okoliščine trčenja in stopnja poškodb za zdaj niso znane.