Hudo trčenje pri Gornjem Gradu: voznik avtobusa naj bi izsilil prednost

S PU Celje sporočajo, da so včeraj, 17. aprila 2026, obravnavali prometno nesrečo s hudimi poškodbami na relaciji Radmirje - Gornji Grad.

»Povzročil jo je voznik avtobusa, ki je zavijal levo, iz regionalne na neprednostno cesto, proti naselju Meliše. Pri tem je sekal pot vozniku osebnega vozila, pri čemer je prišlo do trčenja. Voznik osebnega vozila se je v prometni nesreči hudo poškodoval,« sporočajo policisti.

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 346 klicev občanov. 79 klicev je bilo interventnih, 2 nujna. 21 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 6 s področja mejnih zadev in tujcev, 42 s področja prometne varnosti in 26 s področja javnega reda in miru.

Voznika avtobusa bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.