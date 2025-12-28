  • Delo d.o.o.
PU LJUBLJANA

Hujša nesreča na naši cesti: zaradi vožnje v rdečo je ženska nastradala

Po pisanju policijske uprave se je ženska huje telesno poškodovala, a njeno življenje ni ogroženo. Na drugi lokaciji se je zgodila še ena prometna nesreča, v kateri je bilo pri vozniku več stvari narobe.
Simbolična slika FOTO: Galina Vetertsovskaya Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Galina Vetertsovskaya Getty Images/istockphoto
M. J.
 28. 12. 2025 | 17:49
 28. 12. 2025 | 18:09
2:12
A+A-

S Policijske postaje Ljubljana (PU Ljubljana) poročajo o dveh prometnih nesrečah, ki sta se zgodili v petek. Pri obeh je prišlo do telesnih poškodb. Ena se je zgodila okoli 18.30 na Levstikovem trgu v Ljubljani. V njej sta bila udeležena voznica osebnega vozila in peška. Kot poroča PU Ljubljana, je po do zdaj znanih podatkih do prometne nesreče prišlo zaradi vožnje v rdečo luč voznice osebnega vozila. »Po do sedaj znanih podatkih se je peška v nesreči huje telesno poškodovala, njeno življenje pa ni ogroženo,« so zapisali in dodali, da policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Pri vozniku več stvari narobe

Druga prometna nesreča s telesnimi poškodbami se je zgodila približno pol ure prej v Brestu, v njej pa je bil samoudeležen voznik osebnega vozila. Več stvari pri njem ni bilo v redu. »Rezultat preizkusa alkoholiziranosti je pokazal 0,69 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Prav tako je bilo ugotovljeno, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi vožnje pod vplivom alkohola in neprilagojene hitrosti vožnje. Voznik se je v nesreči lažje telesno poškodoval,« so zapisali. Policisti so vozniku zasegli vozilo in vodijo prekrškovni postopek.

Po poročanju PU Ljubljana je ljubljanski operativno komunikacijski center v 24 urah prejel 1061 klicev, od tega 356 za posredovanje v interventnih dogodkih. S področja prometne varnosti so skupaj obravnavali 14 prometnih nesreč z materialno škodo ter tudi omenjeni nesreči s poškodbami. Večkratnim kršiteljem cestnoprometnih predpisov so zasegli šest vozil, so še zapisali.

prometna nesrečanesrečapolicijaPU Ljubljanaalkoholpoškodbe
