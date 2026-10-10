Hujši prometni prekršek na območju Maribora, policisti vozniku zasegli vozilo

Na območju Policijske uprave Maribor so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali številne dogodke. Med drugim so zaradi hujšega prometnega prekrška enemu vozniku zasegli vozilo, na cestah pa se je zgodilo 29 prometnih nesreč.

V dveh nesrečah so bili udeleženci poškodovani

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Maribor je na interventni številki 113 zabeležil 415 klicev. Med 115 interventnimi dogodki so policisti obravnavali 29 prometnih nesreč. V 27 je nastala zgolj premoženjska škoda, v dveh pa so bili udeleženci lažje telesno poškodovani.

Zaradi hujšega prekrška v cestnem prometu so policisti enemu vozniku zasegli vozilo. Podrobnosti o prekršku v poročilu niso navedene.

Obravnavali tudi tatvine in vlome

Policisti so opravili pet intervencij zaradi kršitev javnega reda in miru, in sicer na javnih krajih. Med kaznivimi dejanji so zabeležili sedem poškodovanj tuje stvari, pet tatvin, dve povzročitvi telesne poškodbe, dva vloma, eno kaznivo dejanje, povezano s prepovedanimi drogami, in eno ponarejanje denarja.

Policisti opozarjajo: za volan odgovorno

Prometne nesreče lahko preprečimo tudi z odgovorno vožnjo. Vozniki naj hitrost prilagodijo razmeram na cesti, upoštevajo varnostno razdaljo in prometno signalizacijo ter za volan nikoli ne sedejo pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi. Med vožnjo naj ne uporabljajo telefona, pozorni pa naj bodo tudi na druge udeležence v prometu, zlasti pešce in kolesarje.

Že ena nepremišljena odločitev ima lahko resne posledice, zato naj bo varnost vedno pomembnejša od hitenja.