Igor (44) umrl zaradi zdravniške napake, njegova družina se je 14 let borila na sodišču

O dolgoletni odškodninski pravdi družine Cigler zoper Bolnišnico Topolšica smo v Slovenskih novicah že pisali, celjsko okrožno sodišče pa je zdaj izdalo vmesno sodbo, s katero ugotavlja, da je 44-letni Igor umrl zaradi zdravniške napake, medtem ko bo o višini odškodnine (ta skupno znaša 108.835 evrov), ki so jo s tožbo zahtevali Igorjeva partnerica, sin, hčerka, pokojnikova mama, brat in sestra, odločalo kasneje. Kot navaja vmesna sodba, je »bila osnovni vzrok smrti pljučnica, neposreden vzrok smrti pa huda ireverzibilna okvara možganov«, ki naj bi bila posledica nepravilne intubacije.

Tožniki so v dolgem sodnem procesu zatrjevali, da je smrt posledica strokovne napake, medtem ko je Bolnišnica Topolšica to odgovornost zavračala, pravda pa je družino tudi finančno povsem izčrpala, saj so iz svojega žepa denimo samo za prevode mnenj avstrijskih sodnih izvedencev s področja medicine plačali 26 tisočakov.

»Osebnih in družinskih stvari praviloma ne delim javno. Danes pa čutim, da moram zapisati nekaj, na kar je naša družina čakala dolgih 14 let,« se glasi zapis na družbenem omrežju Facebook, ki ga je podelil Mihael Cigler, predsednik Združenja za zakonito lobiranje Slovenije, od prejšnjega meseca pa tudi predsednik Zveze organizacij pacientov Slovenije.

»Prejeli smo sodno odločbo, s katero je bilo ugotovljeno in potrjeno, da je bila pri smrti mojega brata Igorja storjena zdravniška napaka in da je šlo za smrt iz malomarnosti,« je zapisal Cigler in dodal, da očeta, brata, sina in partnerja nobena sodna odločba svojcem ne bo povrnila. »Prav tako ne more izbrisati vseh let, bolečine, vprašanj, dvomov in občutka, da se moramo za resnico vedno znova boriti. Toda danes je pravica vendarle dosegla pomemben, čeprav še vmesni epilog,« je še zapisal.

Okužil se je z legionelo

44-letni Igor Cigler, zasebnik s Koroške, je umrl 9. julija 2012 v bolnišnici in za seboj pustil takrat osmošolko in dveletnega sina. »Igor je bil službeno v Severni Makedoniji, kjer se je med tuširanjem okužil z legionelo. Mislil je, da gre za prehlad, pregledali so ga v eni od zdravstvenih ustanov, mu dali injekcijo, a ni bilo nič bolje,« nam je pred časom zaupal Cigler. »Brata je še istega večera pripeljal kolega, prespal je, naslednji dan pa odšel v zdravstveni dom na Ravnah na Koroškem. Od tam so ga urgentno poslali v slovenjgraško bolnišnico. Ko so mu slikali pljuča, so ga napotili v Bolnišnico Topolšica.«

»Priključili so ga na predihavanje, saturacijo. Intubacija bi morala biti opravljena hitro, pa je trajala več kot 12 minut. To pomeni, da je bil najmanj 12 minut brez kisika. Blazno je bruhal, specializant v bolnišnici je rekel, da še nikoli ni imel tako hudega primera. Zaradi vsega skupaj je dobil hude možganske okvare. V Topolšici so nato ugotovili, da ima legionelo, in ga premestili v Celje. Bil je v umetni komi, medtem ko so iskali antibiotik. Potem so ga iz Celja peljali v Ljubljano, še vedno v komi. Tam so mu delali zunanja pljuča, medtem pa so mu perforirali še srčno steno. Dvakrat so ga oživljali. Ko je k njemu prišla partnerica, so jo na poti domov klicali, da je umrl,« je povedal Cigler in dodal, da njihov oče sodbe ni dočakal, saj je vmes umrl.