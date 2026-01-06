Igorja preiskovali zaradi velike tatvine, našli pa otroško pornografijo

SKRIVAL JO JE V TELEFONU

Zavržni posnetki ostajajo v sodnem spisu, obtoženi Igor Golubović medtem krivdo zavrača.

Preiskovali so ga zaradi velike tatvine. Med pregledom njegovega mobilnega telefona junija 2022 pa so odkrili nekaj najbolj zavržnega. In sicer 343 slikovnih datotek, pri čemer je bilo od teh najmanj 15 slikovnih datotek podvojenih, in pet videodatotek, ki prikazujejo spolno zlorabo mladoletnih oseb. Dečke in deklice v starosti od okoli štiri leta, ki so goli, fokus pa je, tako tožilec Mitja Kozole, na njihovih intimnih delih in so udeleženi v medsebojnih spolnih odnosih in spolnih odnosih z odraslimi osebami, v izzivalnih pozah in se samozadovoljujejo. Petdesetletni Ljubljančan Igor ...