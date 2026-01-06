  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SKRIVAL JO JE V TELEFONU

Igorja preiskovali zaradi velike tatvine, našli pa otroško pornografijo

Zavržni posnetki ostajajo v sodnem spisu, obtoženi Igor Golubović medtem krivdo zavrača.
Igor Golubović krivde ni priznal. FOTO: Dejan Javornik
Igor Golubović krivde ni priznal. FOTO: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 6. 1. 2026 | 06:05
4:26
A+A-
Preiskovali so ga zaradi velike tatvine. Med pregledom njegovega mobilnega telefona junija 2022 pa so odkrili nekaj najbolj zavržnega. In sicer 343 slikovnih datotek, pri čemer je bilo od teh najmanj 15 slikovnih datotek podvojenih, in pet videodatotek, ki prikazujejo spolno zlorabo mladoletnih oseb. Dečke in deklice v starosti od okoli štiri leta, ki so goli, fokus pa je, tako tožilec Mitja Kozole, na njihovih intimnih delih in so udeleženi v medsebojnih spolnih odnosih in spolnih odnosih z odraslimi osebami, v izzivalnih pozah in se samozadovoljujejo. Petdesetletni Ljubljančan Igor ...

Več iz teme

pornografijaotrocisojenjekaznivo dejanjepreiskavaIgor Golubović
ZADNJE NOVICE
06:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
REŠEVALNA AKCIJA

Pohodnika v snežnem viharju skoraj pogoltnilo Žrelo

Gorski reševalci iz Bohinja so leto začeli z dramatično večerno intervencijo.
Tina Horvat6. 1. 2026 | 06:50
06:45
Novice  |  Slovenija
KREPKO POD NIČLO

Zima kaže zobe: prihaja rekordni mraz, preverite, kateri dan bo najhuje

Že dolgo nismo v nižinah občutili takih temperatur, kot so napovedane tokrat.
Mitja Felc6. 1. 2026 | 06:45
06:29
Novice  |  Slovenija
SOSEDSKA POMOČ

Hrvaški policisti na naših smučiščih

Zimske radosti žal spremljajo tudi nesreče, letos je bilo že osem primerov hudih poškodb.
6. 1. 2026 | 06:29
06:25
Bulvar  |  Suzy
MEH NA MAH

Brez harmonike ni silvestrovanja (Suzy)

Življenja si brez glasbe ne predstavljamo, saj nas spremlja od zgodnjih jutranjih ur do večera, tako ob delu kot v avtomobilu in različnih dogodkih ter koncertih.
6. 1. 2026 | 06:25
06:16
Lifestyle  |  Astro
KAKOVOST TRENUTKA

Najpomembnejši trenutek je zdaj in danes je vse, kar imamo

Če se v srcu oklepate preteklosti, nimate prostora za nove izkušnje.
6. 1. 2026 | 06:16
06:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SKRIVAL JO JE V TELEFONU

Igorja preiskovali zaradi velike tatvine, našli pa otroško pornografijo

Zavržni posnetki ostajajo v sodnem spisu, obtoženi Igor Golubović medtem krivdo zavrača.
Aleksander Brudar6. 1. 2026 | 06:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki