Ilegalni migrant sredi belega dne pred očmi policistov spolno napadel 15-letnika

KRIVDO JE PRIZNAL

36-letni pedofil Abdelaziz Ouildkouider je na sodišču v Novi Gorici spektakularno pobegnil skozi okno.

Alžirski pedofil Abdelaziz Ouildkouider je jeseni sredi belega dne v Novi Gorici spolno napadel 15-letnega dečka. Enega najdrznejših spolnih napadov v regiji v zadnjem času je zagrešil 36-letni ilegalni migrant, ki je tudi sam oče mladoletnega otroka. Pred še hujšimi posledicami sta mladoletnika rešila policista, ki sta predatorja k sreči ujela pri dejanju. Predator je Alžirijo zapustil leta 2018 in nato pohajkoval po več državah, kot smo neuradno izvedeli, po Turčiji in Grčiji, kjer je zagrešil več kaznivih dejanj – rop, promet z drogo in orožjem –, pa tudi po Franciji in Švici. Uporabljal ...